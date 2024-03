Вайлдер та Чжилей близькі до узгодження контракту про бій

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) та Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) завершують угоду про бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок має відбутися 1 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у вечорі боксу, який очолить протистояння Дмитро Бівол – Артур Бетербієв.

