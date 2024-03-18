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Вайт здобув першу перемогу після відновлення кар'єри

Сьогодні 07:38 180 0
Вайт здобув першу перемогу після відновлення кар'єри
Фото: Getty Images
#Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер суперважкої ваги Ділліан Вайт (30-3, 19 КО) здолав Крістіана Хаммера (27-11, 17 KO) в межах вечора боксу в Каслбарі, Ірландія.

Поєдинок завершився достроковою перемогою Вайта. Після третього раунду кут Хаммера викинув білий рушник на ринг.

Цей бій став першим для Ділліана після виправдання в справі про вживання допінгу. Зазначимо, що торік він повинен був провести поєдинок проти Ентоні Джошуа, проте провалив допінг-тест.

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