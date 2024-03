Американський боксер суперважкої ваги Ділліан Вайт (30-3, 19 КО) здолав Крістіана Хаммера (27-11, 17 KO) в межах вечора боксу в Каслбарі, Ірландія.

Поєдинок завершився достроковою перемогою Вайта. Після третього раунду кут Хаммера викинув білий рушник на ринг.

Цей бій став першим для Ділліана після виправдання в справі про вживання допінгу. Зазначимо, що торік він повинен був провести поєдинок проти Ентоні Джошуа, проте провалив допінг-тест.

It's over!



Christian Hammer can't continue, and his corner waive the white flag before the start of round 4@DillianWhyte blows off the cobwebs to move to 30-3



Few verbals afterwards pic.twitter.com/5Rnz2WOKKs