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Паркер переміг Чжилея у поєдинку за тимчасовий пояс WBO

Сьогодні 09:15 83 0
Паркер переміг Чжилея у поєдинку за тимчасовий пояс WBO
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Новозеландський надважковаговик Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) переміг китайця Чжена Чжилея (26-2-1, 21 KO) у бою за пояс тимчасового титулу Світової боксерської організації (WBO) в межах вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Паркер двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. 

Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.

Нагадаємо, у  головному 10-раундовому поєдинку вечора ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) достроково переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-2).

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