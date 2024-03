Паркер переміг Чжилея у поєдинку за тимчасовий пояс WBO

Новозеландський надважковаговик Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) переміг китайця Чжена Чжилея (26-2-1, 21 KO) у бою за пояс тимчасового титулу Світової боксерської організації (WBO) в межах вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Паркер двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.

Taken out two of the biggest punchers in his last two fights 👏 @JoeBoxerParker #JoshuaNgannou, live now worldwide on DAZN. Buy 𝗡𝗢𝗪 at https://t.co/FoiaUucafv#KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/KpxOqUnTvG