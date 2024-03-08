Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами

Джерело - Чемпіон.

Любительська збірна України з боксу з 29 лютого по 12 березня бере участь у кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор-2024, що відбудуться в Парижі.

Проте Чемпіон звернув увагу на підготовку українських боксерів до турніру в місті Будва (Чорногорія).

24 лютого на сторінці Федерації боксу України в інстаграмі з'явився пост із повідомленням про участь збірної України в тренувальному таборі...

І, як виявилось, у той самий час, у тому ж місті та навіть тому ж залі тренувалися представники Росії, що брали участь у міжнародному турнірі "Перлина Адріатики".

Для керівників українського боксу не виявилося проблемою тренуватися поруч із росіянами в той самий час.

Мало того, варто звернути увагу на напис на настилі рингу - "Gazprom".

Державна російська компанія, яка є одним із найбільших платників податків у бюджет Російської Федерації, ймовірно, причетна до організації підготовки, або в матеріальному забезпеченні залу для спарингів.

Чемпіон звернувся до головного тренера національної збірної України Дмитра Сосновського, щоб прояснити ситуацію.

— Пане Дмитре, тренувальний табір проходив у Чорногорії?

— Так.

— У соцмережах з’явилися фото саме з цього тренувального табору, на яких чітко видно, що на сусідньому ринзі перебуває російська команда. Як так взагалі вийшло і як ви можете це прокоментувати?

— Я не бачив, чесно, що там російська команда і чи це фото є, тому що я не мав такої можливості. Але, це, звісно ганебно, цей табір організовував віцепрезидент ФБУ Олександр Манчак, йому можете поставити це запитання. Я був проти тієї поїздки, але, на жаль, мене не послухали й поїхали. З команди поїхали два спортсмени — Горсков та Захарєєв, які ближчі до Манчака. Ви знаєте мою позицію з цього приводу, що там, де є м**калі, ми не маємо права. Але, на жаль, вони шифруються. Втім, ми знаємо, що він (Владімір Мирончиков, сербський боксер російського походження - ред.) м**каль. Сьогодні йде світова боротьба. Мене можна також звинуватити, бо я кажу не виходити проти м**калів у ринг, але ми виходимо проти серба, знаючи, що він м**каль. Що з цим робити? Він виходить у формі серба, у нього сербський паспорт - провокатори знову скажуть, що х**ли, українці, з розуму зійшли — сербів називають росіянами. Це дуже дискусійне питання.

Також ми звернулися з коментарем до державного тренера Юрія Шевчука, який був одним з організаторів зборів.

— Ви були серед організаторів табору в Чорногорії та безпосередньо брали участь в організації.

— Ну серед організаторів я був, ФБУ і Міністерство молоді та спорту організовували цей табір. Вам краще поспілкуватися з віцепрезидентом ФБУ Олександром Манчаком, він би вам дав детальнішу інформацію.

— У мене запитання з приводу того, чому наші спортсмени в Чорногорії тренувалися поруч із росіянами?

— У Чорногорії, на скільки я знаю, російської команди не було.

— Світлини опублікувала ФБУ на офіційній сторінці в Instagram.

— Давайте я вам дам номер телефону Ірини, пресаташе федерації. За тією інформацією, яка є в мене, то в Чорногорії не було росіян взагалі. Принаймні мені так надали інформацію. Знаю, що там були індійці, японці, казахи, узбеки, з цими командами наші хлопці тренувалися, а те, що там були м**калі, чую від вас уперше.

— На фото чітко видно, що на сусідньому ринзі є представники Росії, на екіпіровці пише "Москва".

— Я не знаю про це ніякої мови, перший раз почув від вас, що там були м**калі, бо у складі тих команд, які там були - м**калів не було.

Наразі нам не вдалося додзвонитися до віцепрезидента федерації Олександра Манчака, якого згадали двоє попередніх співрозмовників - він увесь день не бере слухавку.

Соломія Романчук, Андрій Твердохліб, Чемпіон