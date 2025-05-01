Найвидатніші біженці в історії гри, або Як трагедія басків навчила футболу Радянський Союз

Атлетик Більбао сьогодні зіграє у півфіналі Ліги Європи. Як і сто років тому, цей клуб залишається символом Країни басків, де можуть грати лише уродженці краю.

Чемпіон розповідає, як корінні жителі Піренеїв стали біженцями і поневолі допомогли розвинути футбол у наших краях.

***

Кажуть, що це була ідея Хосе Антоніо Агірре, першого лехендакарі.

У 1936-му лідер баскського народу склав присягу в базиліці святої Бегонії у Герніці, коли Іспанію вже охопила кривава громадянська війна.

"Над всією Іспанією безхмарне небо", – хто не чув цю фразу? Але насправді, це трохи міф, бо в різних регіонах пароль франкістів 18 липня 1936-го звучав по-різному.

Зрештою, як і результат повстання.

Деякі міста, як Севілья, негайно підтримали правих. Більшість, як Мадрид і Барселона, стали на бік лівих.

Басків глобально мало цікавили і ті, й інші, проте соціалістична республіка обіцяла їм широку автономію, тоді як Франсіско Франко прагнув посилити центр і асимілювати окраїни. Вибір був дуже легким.

Агірре – сам ексзахисник Атлетика Більбао – мобілізував на війну 100,000 басків, а оборону навколо головних міст доручив будувати французьким інженерам.

Ага, тим-таки, що спроєктували лінію Мажино. Якби ж він знав...

Gaurko egunez duela 64 urte hil zen Jose Antonio Agirre. Agur eta ohore Lehendakari! pic.twitter.com/8jjBBxUggv — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) March 22, 2024

Ну, і ще лехендакарі після початку боїв викликав до себе найкращих баскських футболістів, яких придумав відправили за кордон з місією – вони мали збирати гроші на боротьбу і розповідати світу про злочини франкістів та союзного їм італо-німецького легіону Кондор.

***

Їхній клас гарантував інтерес до турне. В ті часи баски домінували в іспанській лізі, вигравали більшість трофеїв.

Атлетик ставав чемпіоном у 1930-му, 1931-му, 1934-му і 1936-му, а ще 4 рази поспіль здобував Кубок. Також саме баски визначали лице потужної збірної Іспанії, яка в 1934-му виграла у Бразилії 3:1.

Це були і майстерні, і принципові чоловіки – настільки, що в 1935-му у Кельні відмовилися зігувати в присутності Герінга, Геббельса й інших. Англія, Франція – всі підняли руки до сонця, тільки не вони.

Головною зіркою басків був Ісідро Лангара – найкращий бомбардир Прімери у 1934-му, 1935-му і 1936-му, що грав за Ов'єдо.

Також за них грали другий найкращий голкіпер Іспанії Грегоріо Бласко та капітан Реала Луїс Регейро.

El 1 de julio de 1908 nació Luis Regueiro Pagola, futbolista del Real Madrid entre 1931-32 y 1935-36. Interior derecho, uno de los mejores de la época, disputó 164 partidos oficiales e hizo 88 goles. Falleció en 1995. Un recuerdo para nuestro ex jugador.

📸 Archivo Real Madrid. pic.twitter.com/5GTsSr1gOQ — Rancoma (@Rancoma_) July 1, 2024

Агірре призначив їхнім тренером переконаного націоналіста Педро Вальяну; знайшов масажиста, лікаря, керівника делегації та журналіста, який мав висвітлювати їхні баталії – і вони поїхали.

Ніхто навіть у найчорнішому сні не уявляв, що вони їдуть назавжди.

Корабель зі збірною Еускаді відбув з порту Більбао 24 квітня 1937-го, а вже 26 квітня у Парижі баски дізналися, що німецька авіація знищила дотла місто Герніку, колиску їхньої нації.

Вони перемагали найкращі клуби Франції – 3:0 з Расингом, 5:2 з Марселем – а тим часом франкісти скидали на Більбао по сто бомб за день.

Просто продовжувати грати в тій ситуації вже було подвигом.

Велика Британія відмовилася прийняти їх, бо зберігала нейтралітет, тож баски поїхали далі континентом – Бельгія, Чехословаччина, Польща. Саме в Катовіце після перемоги 4:3 над командою Ернеста Вілімовського до табору Еускаді завітали гості з Радянського Союзу і запропонували турне своєю країною за 100,000 франків. Понад те, совіти також пообіцяли прийняти 1,500 дітей-біженців.

On this day in 1936, Hitler agrees to send troops and aircraft to aid Franco's Nationalists in the widening civil war in Spain. By the end of the year, 7,000 German military personnel will be in action there. pic.twitter.com/vYhns5GKjq — Military History Now (@MilHistNow) July 26, 2023

1937 рік, розпал репресій у СРСР, але для басків це була найкраща пропозиція за все турне, і вони бачили у Сталіні спасителя.

Вони прибули до Москви 15 червня, і в аеропорту з квітами і під музику оркестру Регейро проголосив:

"Ви прийняли дітей, що так рано пізнали жахи війни, довівши тим самим ще раз, що є на світі країна мужності, миру та дружби".

***

ФІФА усе це страшно дратувало.

Писали навіть, що басків можуть довічно дискваліфікувати, але Жюль Ріме передумав через гуманітарні цілі турне.

Справа в тому, що совіти кількома роками раніше домовились про товариські матчі у Франції в обмін на вступ до ФІФА, але, звісно, збрехали – і відтоді перебували в ізоляції, граючи лише з аматорами.

Через це футбол в СРСР відставав від Заходу, тут навіть не чули про новітню схему WM, яку придумав Герберт Чепмен в Арсеналі.

Збірна Країни Басків, 1937 рік, eitb.eus

Тим часом баски використовували якраз її – і так отримували кількісну перевагу чи не в кожній атаці.

В першому ж матчі з володарем Кубку СРСР-1936 Локомотивом Еускаді розгромно перемогли 5:1. У совітів хіба воротар Валєнтін Гранаткін щось показав, а от польові розгубилися.

Аби якось стримати Лангару, в наступній грі переможець Кубка-1937 московське Динамо прикріпило до баска персональника, але того вистачило лише на 25 хвилин. Далі форвард, що при зрості 175 см мав 84 кг, і за це був прозваний Танком, зробив свою справу – 2:1.

Що ж робити? Як зупинити баскських гостей?

Дружнє турне на очах ставало проблемою для влади, бо ж виходило, що радянський народ зовсім не непереможний.

Як писав пізніше у пояснювальній голова Ленінградського комітету у справах фізкультури та спорту Тумченок, "... мене викликав секретар Ленгоркому ВЛКСМ Уткін і від імені Косарєва, який дзвонив по телефону, у присутності секретаря ЦК ВЛКСМ Вершкова запропонував вибити з гри двох футболістів – Регейро та Горостісу".

Добре, що його не підтримали. Натомість перед матчем у Ленінграді басків весь день водили пішими екскурсіями, а вночі влаштували чи то п'янку, чи оргію. Так була здобута нічия 2:2 – і радянська пропаганда нарешті мала чим похвалитися.

***

Взагалі-то наступний матч проти Спартака не був запланований від початку, але басків вже не питали. Москва так захотіла.

У Спартак влили Малініна з ЦДКА, Тєрєнкова з Металурга, а ще дует форвардів Динамо Київ Шиловський – Щегоцький. Крім того, псевдо-Спартак, а по суті збірна СРСР, вперше грала за схемою басків, яку в Союзі прозвали "дубль-ве".

Надворі було 8 липня 1937-го, і ще перед грою Ісідро Лангара отримав телеграму – його батьків вбила німецька авіабомба.

Навіть страшніша похоронка прийшла голкіперу Бласко – франкісти вбили і його батьків, і двох дітей, яких він з ними залишив.

Ну, але совітам було по барабану – вони хотіли перемоги і не мали сорому.

За рахунку 2:2 команда Еускаді всім складом пішла з поля, протестуючи проти судді Космачова, який свистів в один бік, а тоді ще й пенальті нізащо призначив. Гості сиділи в роздягальні 40 хвилин, і лише втручання наркома закордонних справ Молотова повернуло їх на поле. Здається, вони все зрозуміли, бо далі вже не пручалися і покірно програли 2:6.

Святкування перемоги Спартака над басками, elcorreo.com

Усіх учасників тієї "перемоги" влада нагородила орденами і поїздкою за кордон, а щоб гості не образились, то вже наступного дня суддю Космачова вивели зі складу Всесоюзної суддівської колегії за "незадовільний арбітраж".

Не факт, що баски взагалі звернули на це увагу. Їм-бо скоро стало геть не до футболу – в чергових листах писали, що їхня країна програла, війська тікають.

"Залізне кільце", побудоване французами навколо Більбао, виявилося занадто вузьким, тож артилерія франкістів безкарно руйнувала місто, і його довелося здавати. Лехендакарі з останніми прибічниками втік у гори, а звідти до Каталонії, яка ще опиралася.

Їм більше не було за що грати, і решта турне – це вже якась інерція.

***

Її перший етап – поїздка до Києва і матч 15 липня 1937-го.

Понад 40 тисяч киян зібралися тоді на стадіоні, а склад вже традиційно посилили чужими гравцями із Одеси і навіть Ростова-на-Дону.

Не допомогло.

Лангара і Бласко стали героями зустрічі, що завершилася перемогою басків 3:1.

Баски в Києві, 1937 рік, fcdynamo.com

При цьому саме в Києві відбувся показовий епізод – один з голів Динамо судді несправедливо відмінили, що годі було уявити в Москві, і баски апелювали до арбітра, що м'яч треба зараховувати. Ось якими вони були.

Ще далі – дві перемоги в Грузії, де місцеві свято оберігали псевдонаукову теорію про родинні зв'язки з Еускаді.

Фінальна ж зупинка – Білорусія та 6:1 проти збірної Мінська.

Радянська влада стримала слово, виплатила баскам 100,00 франків, і вони вже не застали статті в газеті Правда, що вийшла 5 серпня 1937-го:

"Виступи в СРСР збірної Басконії показали, що наші найкращі команди ще далекі від високої майстерності. Але ц матчі принесли чималу користь нашим футболістам (довгий пас, гра краями, головою). Подальші зустрічі з найкращими командами Заходу ще більше збагатять радянські команди і допоможуть їм стати в лави найкращих футболістів світу".

Зрештою, так воно і вийшло.

Розбірки були неабиякі, та вже з сезону-1938 усі радянські клубні команди синхронно перейшли на схему "дубль-ве", яку навіть вдосконалили і збагатили.

Гавриїл Качалін був серед новаторів. У 1937-му він сам бігав проти басків у складі Динамо Москва, а у 1960-му очолював збірну СРСР, що виграла перший в історії Євро.

Динамо Київ, що грало з басками в 1937-му, fcdynamo.com

***

Тим часом нещасна Еускаді рухалася далі – не маючи цілі, не знаючи шляху.

Вони заїхали до скандинавів, тоді повернулися до Франції, а вже там отримали пропозицію із Мексики, де жило чимало баскських мігрантів, які їм симпатизували.

Усі поїхали за океан, крім двох – Гільєрмо Горостіса і Роберто Ечебаррія таємно повернулися до Іспанії, отримавши амністію від Франко.

Зрадники, герої або ж просто задовбалися від життя в дорозі – називайте, як хочете.

Ті ж, хто таки поїхав до Америки, об'їздили ще дуже багато – не лише Мексику, а й Кубу, Аргентину, Чилі, Уругвай. Вони всюди збирали натовпи і їх всюди любили – особливо Лангару, якого одного разу несли від аеропорту в Мехіко буквально на руках.

Виступаючи в Аргентині, "Танк" став першим футбольним кумиром Альфредо Ді Стефано.

Vascos que hicieron historia 💙❤️



Ángel Zubieta e Isidro Lángara, dos glorias eternas de #SanLorenzo 🙌🏽 pic.twitter.com/khtKihMXC2 — Ídolos CASLA (@idoloscasla) September 4, 2024

Ну, а завершилося їхнє безкінечне турне аж у 1939-му, коли вони зареєструвалися на чемпіонат Мексики вже як клубна команда – Селексьон Еускаді.

Безстрашний воротар Бласко, невтомний хавбек Сілауррен, технічні брати Луїс та Педро Рігейро; Ірарагоррі ліворуч та Суб'єта праворуч, а попереду, звісно, Лангара – вони ще раз довели майстерність і посіли 2-е місце, навіть маючи на заміні лише трьох гравців, а тоді потиснули один одному руки і роз'їхались.

Лехендакарі Агірре вже у вигнанні вислав кожному по 10,000 песет "на нове життя" – останній жест вдячності.

Тренер Вальяна осів в Уругваї, де працював у футболі аж до смерті – арбітром і журналістом.

Брати Регейро, Бласко, Аедо, Мугерса і багато інших більше ніколи не побачили Іспанію. Вони осіли в Мексиці, завели нові сім'ї, забули старе горе. Син Луїса Регейро, теж Луїс, став футболістом, грав за Мексику на ЧС-1966.

Dos históricos de la selección española se conocen en la previa del mundial 86: Isidro Lángara, quien aun ostenta el mejor promedio goleador de la historia, y Emilio Butragueño. pic.twitter.com/Vq2ZPRXacC — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) July 23, 2023

Анхель Суб'єта зажив великої слави в Аргентині, де одружився і мав п'ятьох дітей, проте в якийсь момент заскучав і повернувся з ними до Більбао – та ненадовго, бо той надто змінився, і колишня зірка не впізнала рідний край.

Сілауррен, Ірарагоррі – у цих вийшло, хоча за Франко й старалися не висовуватися.

Що ж до Ісідро Лангари, то у 1946-му він вів перемовини з Реалом, проте Сантьяго Бернабеу вклав усі гроші в новий стадіон, який потім назвуть його ім'ям, тож вимушено відмовив. У підсумку Лангара повернувся до Ов'єдо, пограв три сезони, але дивилися на нього косо, у спину чув "зрадник", тож поїхав назад до Мексики, де Регейро влаштували його до себе компаньйоном у бізнес. Ще раз до Іспанії Танк прилетів аж у 1992-му – смертельно хворим, аби померти, де виріс.