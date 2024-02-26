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Канело може провести захист титулів проти Мунгії

Бій відбудеться у Лас-Вегасі
Вчора 23:30 98 0
Канело може провести захист титулів проти Мунгії
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мінгуя

Джерело - ESPN.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) може провести бій проти володаря WBC Silver Хайме Мунгії (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок має відбутися 4 травня у Лас-Вегасі. Канело проведе захист звання абсолютного чемпіона.

Напередодні Альварес розірвав контракт із промоутерською компанією PBC.

Канело 4 травня мав провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з PBC про умови бою.

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