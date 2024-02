Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) розірвав контракт із промоутерською компанією PBC.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Канело провів лише один з трьох запланованих поєдинків.

Сауль Альварес 4 травня мав провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з PBC про умови бою.

