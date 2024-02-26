Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) розірвав контракт із промоутерською компанією PBC.
Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.
Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Канело провів лише один з трьох запланованих поєдинків.
Сауль Альварес 4 травня мав провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з PBC про умови бою.
Canelo Alvarez and PBC mutually agreed to part ways, sources told ESPN, with two fights remaining on a three-fight deal signed in June. The pact called for the star boxer to fight Jermall Charlo on May 4. However, Canelo and PBC couldn’t agree to terms. Jermall’s twin brother,…— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 26, 2024
Канело може повернутися на DAZN. Повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу може провести бій проти Едгара Берланги (21-0, 16 KO).
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