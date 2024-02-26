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Канело припинив співпрацю з промоутерською компанією

Сауль Альварес мав ще два поєдинки за угодою з PBC
Сьогодні 19:16 100 0
Канело припинив співпрацю з промоутерською компанією
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) розірвав контракт із промоутерською компанією PBC.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Канело провів лише один з трьох запланованих поєдинків.

Сауль Альварес 4 травня мав провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з PBC про умови бою.

Канело може повернутися на DAZN. Повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу може провести бій проти Едгара Берланги (21-0, 16 KO).

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