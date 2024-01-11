Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес бажає провести бій із володарем титулів WBO, WBA і WBC у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.
Про це заявив сам Лопес.
"Я викликав Кроуфорда в напівсередній вазі. Я тут не для того, щоб грати в ігри, я хочу битися з найкращими. Бійці, з якими боксував Кроуфорд, були інвалідами.
Спенс щойно розповів про своє око, у Хосе Бенавідеса була травма ноги, Келл Брук теж отримав травму ока. Кожен боєць, з яким змагався Теренс у напівсередньому дивізіоні, травмований. Я здоровий. Бийся з найкращим бійцем у здоровому дивізіоні, давай зробимо це", - сказав Лопес.
Teofimo Lopez has called out Terence Crawford: “I did call out Crawford. At 147lbs. I'm not here to play games, I wanna fight the best. The fighters Crawford fought were handicapped. Spence just announced about his eye, Jose Benavidez had a shot leg, Kell Brook was injured too…— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 10, 2024
Лопес свій наступний бій проведе 8 лютого проти Джемейна Ортіса.
Раніше повідомлялося, що Теофімо Лопес зробив прогноз на бій Ломаченко - Камбосос.