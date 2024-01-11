Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес бажає провести бій із володарем титулів WBO, WBA і WBC у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам Лопес.

"Я викликав Кроуфорда в напівсередній вазі. Я тут не для того, щоб грати в ігри, я хочу битися з найкращими. Бійці, з якими боксував Кроуфорд, були інвалідами.

Спенс щойно розповів про своє око, у Хосе Бенавідеса була травма ноги, Келл Брук теж отримав травму ока. Кожен боєць, з яким змагався Теренс у напівсередньому дивізіоні, травмований. Я здоровий. Бийся з найкращим бійцем у здоровому дивізіоні, давай зробимо це", - сказав Лопес.