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Лопес кинув виклик Кроуфорду

Американець знецінив кар'єру Кроуфорда, заявивши про свої амбіції
Сьогодні 11:40 195 0
Лопес кинув виклик Кроуфорду
#Теофімо Лопес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес бажає провести бій із володарем титулів WBO, WBA і WBC у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам Лопес.

"Я викликав Кроуфорда в напівсередній вазі. Я тут не для того, щоб грати в ігри, я хочу битися з найкращими. Бійці, з якими боксував Кроуфорд, були інвалідами.

Спенс щойно розповів про своє око, у Хосе Бенавідеса була травма ноги, Келл Брук теж отримав травму ока. Кожен боєць, з яким змагався Теренс у напівсередньому дивізіоні, травмований. Я здоровий. Бийся з найкращим бійцем у здоровому дивізіоні, давай зробимо це", - сказав Лопес.

Лопес свій наступний бій проведе 8 лютого проти Джемейна Ортіса.

Раніше повідомлялося, що Теофімо Лопес зробив прогноз на бій Ломаченко - Камбосос.

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