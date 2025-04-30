Ямал: Порівняння з Мессі – це мотивація бути якомога кращим
Ламін Ямал
ФК Барселона
Вінгер Барселони Ламін Ямал відповів на запитання про те, як він ставиться до порівнянь із легендою каталонців Ліонелем Мессі.
17-річного гравця цитує Фабріціо Романо.
"Порівняння з Мессі? Він – найкращий гравець у історії. Мені 17 років… Ні, ні. Для мене це мотивація бути якомога кращим. Чим більше тиску на мене чинять – тим краще я намагаюся грати. Це позитивний тиск", – заявив Ямал.
Нагадаємо, вчора, 29 квітня, виповнилося рівно два роки з моменту дебюту Ямала за першу команду Барселони.
Сьогодні, 30 квітня, каталонці у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів приймуть міланський Інтер. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
У поточному сезоні на рахунку Ямаля 14 голів і 24 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.