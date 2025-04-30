Ямал: Порівняння з Мессі – це мотивація бути якомога кращим

Вінгер Барселони Ламін Ямал відповів на запитання про те, як він ставиться до порівнянь із легендою каталонців Ліонелем Мессі.

17-річного гравця цитує Фабріціо Романо.

"Порівняння з Мессі? Він – найкращий гравець у історії. Мені 17 років… Ні, ні. Для мене це мотивація бути якомога кращим. Чим більше тиску на мене чинять – тим краще я намагаюся грати. Це позитивний тиск", – заявив Ямал.

🔵🔴 Lamine Yamal: “Comparisons with Messi? He’s the best in history, I’m 17… no, no. It’s a motivation for me to do better”.



“The more pressure they put on me, the better I'll try to perform. It's a kind of positive pressure!”. pic.twitter.com/eBOKLKD58Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, виповнилося рівно два роки з моменту дебюту Ямала за першу команду Барселони.

Сьогодні, 30 квітня, каталонці у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів приймуть міланський Інтер. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Ямаля 14 голів і 24 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.