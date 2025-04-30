Мартінес: Тюрам – дуже важливий гравець для Інтера

Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес зізнався, що радий тому, що його партнер по атаці Маркус Тюрам відновився після травми та може взяти участь у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти Барселони.

27-річного аргентинця цитує Даніеле Марі.

"Маркус – дуже важливий гравець для нас. Я радий, що він відновився і може взяти участь у матчі. Ми ще не знаємо, яким складом зіграємо, побачимо, чи зіграє Тюрам. Але важливо, що він повернувся в команду. Він дуже виріс як гравець, і може дуже нам допомогти", – заявив Лаутаро.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Інтер у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Барселоною. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Тюрама 17 голів і 9 асистів у 44 матчах за Інтер у всіх турнірах.