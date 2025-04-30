Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Мартінес: Тюрам – дуже важливий гравець для Інтера

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 16:08
Мартінес: Тюрам – дуже важливий гравець для Інтера
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер

Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес зізнався, що радий тому, що його партнер по атаці Маркус Тюрам відновився після травми та може взяти участь у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти Барселони.

27-річного аргентинця цитує Даніеле Марі.

"Маркус – дуже важливий гравець для нас. Я радий, що він відновився і може взяти участь у матчі. Ми ще не знаємо, яким складом зіграємо, побачимо, чи зіграє Тюрам. Але важливо, що він повернувся в команду. Він дуже виріс як гравець, і може дуже нам допомогти", – заявив Лаутаро.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Інтер у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Барселоною. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Тюрама 17 голів і 9 асистів у 44 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Маркус Тюрам Лаутаро Мартінес Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

Інтер Мілан

Чорно-синій ренесанс. Як Беппе Маротта повернув Інтер у еліту світового футболу
Флік назвав основного воротаря Барселони на матч проти Інтера
Відомі коментатори матчів Арсенал – ПСЖ та Барселона – Інтер
Півфінал Ліги чемпіонів Барселона – Інтер під загрозою скасування
Інтер втратив основного захисника на матч із Барселоною

Останні новини