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Лопес назвав фаворита бою Ломаченко - Камбосос

Сьогодні 22:57 183 0
Лопес назвав фаворита бою Ломаченко - Камбосос
Фото - Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) є фаворитом у поєдинку проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

"Ломаченко переможе. Камбосос може говорити все, що йому заманеться, але він просто заробить свої гроші. Джордж живе в Австралії, йому навіть не доведеться нікуди їхати та віддавати США 40%.

Цей бій відбудеться у нього вдома – це просто заробіток грошей. Але це нормально. Вперед, зроби те, що ти маєш зробити", - сказав Лопес.

Бій Ломаченко - Камбосос за вакантний титул IBF має відбутися у квітні або травні.

Нагадаємо, Лопес у жовтні 2020 року переміг Ломаченка, а в листопаді 2021-го програв Камбососу.

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