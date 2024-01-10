Лопес назвав фаворита бою Ломаченко - Камбосос

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) є фаворитом у поєдинку проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).
Про це розповів Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.
"Ломаченко переможе. Камбосос може говорити все, що йому заманеться, але він просто заробить свої гроші. Джордж живе в Австралії, йому навіть не доведеться нікуди їхати та віддавати США 40%.
Цей бій відбудеться у нього вдома – це просто заробіток грошей. Але це нормально. Вперед, зроби те, що ти маєш зробити", - сказав Лопес.
Бій Ломаченко - Камбосос за вакантний титул IBF має відбутися у квітні або травні.
Нагадаємо, Лопес у жовтні 2020 року переміг Ломаченка, а в листопаді 2021-го програв Камбососу.