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Європейський клуб, у складі якого грають 5 українців, втратив ліцензію на наступний сезон

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 15:51
Європейський клуб, у складі якого грають 5 українців, втратив ліцензію на наступний сезон
ФК Лехія

Комітет з ліцензування клубів Польського футбольного союзу (PZPN) прийняв рішення не надавати клубу Лехія Гданськ ліцензію, яка дозволяє брати участь у змаганні Ekstraklasa у сезоні 2025/2026 у зв'язку з невиконанням фінансових критеріїв.

Про це повідомила пресслужба союзу.

Клуб може подати апеляцію до комітету протягом 5 днів з дати отримання цього рішення.

Як відомо, у складі Лехії грають п'ять українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Антон Царенко та Максим Хлань, а також нападник Богдан В'юнник.

У поточному сезоні в активі команди 30 очок та 15 місце. Вона продовжує боротися за збереження прописки в еліті чемпіонаті Польщі.

Напередодні український півзахисник Лехії Максим Хлань увійшов у символічну збірну 30-го туру першості Польщі.

Лехія Царенко Богдан В'юнник Богдан Сарнавскький Максим Хлань

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