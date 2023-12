Опетая у першому раунді переміг Зорро

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая (24-0, 19 КО) переміг британця Елліса Зорро (17-1, 7 КО).

Бій завершився у першому раунді, коли Опетая лівим хуком влучив у щелепу Зорро. Рефері одразу зупинив поєдинок.

