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Опетая у першому раунді переміг Зорро

Другий бій вечора боксу у Саудівській Аравії завершився у першому раунді
Вчора 20:23 279 0
Опетая у першому раунді переміг Зорро

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая (24-0, 19 КО) переміг британця Елліса Зорро (17-1, 7 КО).

Бій завершився у першому раунді, коли Опетая лівим хуком влучив у щелепу Зорро. Рефері одразу зупинив поєдинок.

Раніше Хргович переміг де Морі.

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