У клубі Першої ліги сказали, чи планують зніматися з чемпіонату через фінансові проблеми

Представник Першої ліги України Кремінь не планує зніматись із чемпіонату України, незважаючи на фінансові труднощі.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив директор команди Андрій Філь.

"Це фінансові проблеми. Є такі проблеми у клубу, які не дозволяють нам покрити витрати на пальне, проживання та харчування футболістів на Закарпатті. Так, плануємо зіграти вдома проти Поділля 23 травня. Домашню гру ми проведемо 100%.



Наразі ми не розглядаємо зняття команди з чемпіонату України. Поки що це тимчасові фінансові проблеми. У нас є бюджет, який ми плануємо, щоб у нас не було боргів із зарплати футболістів, працівників клубу, тому в деяких моментах ми "утискаємося" небагато, десь маємо перекривати, щоби перед людьми не було заборгованостей", – пояснив Філь.