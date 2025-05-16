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У клубі Першої ліги сказали, чи планують зніматися з чемпіонату через фінансові проблеми

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 00:09
У клубі Першої ліги сказали, чи планують зніматися з чемпіонату через фінансові проблеми
ФК Кремінь

Представник Першої ліги України Кремінь не планує зніматись із чемпіонату України, незважаючи на фінансові труднощі.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив директор команди Андрій Філь.

"Це фінансові проблеми. Є такі проблеми у клубу, які не дозволяють нам покрити витрати на пальне, проживання та харчування футболістів на Закарпатті. Так, плануємо зіграти вдома проти Поділля 23 травня. Домашню гру ми проведемо 100%.

Наразі ми не розглядаємо зняття команди з чемпіонату України. Поки що це тимчасові фінансові проблеми. У нас є бюджет, який ми плануємо, щоб у нас не було боргів із зарплати футболістів, працівників клубу, тому в деяких моментах ми "утискаємося" небагато, десь маємо перекривати, щоби перед людьми не було заборгованостей", – пояснив Філь.

Раніше стало відомо, що поєдинок 8 туру групи вибування Першої ліги України між Минаєм та Кременем не відбудеться через фінансові проблеми клубу з Полтавщини.

Зазначимо, що Кремінь є аутсайдером своєї групи та посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши всього 14 очок.

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