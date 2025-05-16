Зеленський поспілкувався з президентом ФІФА та Шевченком

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільником ФІФА Джанні Інфантіно та легендою Динамо, Мілана та збірної України, а нині президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

"Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру.

Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення. У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію. Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп обговорив з Інфантіно можливість повернення Росії до міжнародних змагань найближчим часом.

Також президент ФІФА під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.

Росія відсторонена від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА від початку повномасштабного вторгнення в Україну.