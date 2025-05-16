FIBA продовжила відсторонення російських і білоруських команд

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) продовжила усунення російських та білоруських збірних та клубів від змагань під егідою організації.

Про це повідомила пресслужба федерації.

"Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання центральної ради FIBA, яке відбудеться в травні 2025 року", – йдеться в повідомленні на сайті організації.

Нагадаємо, у березні 2022 року FIBA ​​усунула національні збірні, а також усі чоловічі та жіночі клуби Росії та Білорусі від міжнародних змагань через російське вторгнення в Україну.

Також нагадаємо, що у квітні виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся до УЄФА та Європейський національних асоціацій, заявивши, що повернення Росії у міжнародний футбол є неприпустимим.