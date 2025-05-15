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Атлетико несподівано програв Осасуні, Бетіс врятувався у матчі з Райо Вальєкано у 36 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 22:10
Атлетико несподівано програв Осасуні, Бетіс врятувався у матчі з Райо Вальєкано у 36 турі Ла Ліги

У четвер, 15 травня, чотирма матчами продовжилася програма 36 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Зокрема, головною сенсацією ігрового дня стала поразка мадридського Атлетико від Осасуни з рахунком 0:2. "Матрацники" пропустили по голу у кожному з таймів, на що нічим не змогли відповісти.

В іншому поєдинку Бетіс розписав бойову нічию з Райо Вальєкано.

У ще двох матчах Еспаньйол прийме Барселону, а Атлетик з Більбао завітає в гості до Хетафе.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
36 тур, 15 травня

Осасуна – Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Катена, 2:0 – 82 Будімір

Райо Вальєкано – Бетіс 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 37 де Фрутос, 2:0 – 45+6 Лежен, 2:1 – 51 Кучо, 2:2 – 61 Іско (пен)

  • 22:30. Еспаньйол – Барселона
  • 22:30. Хетафе – Атлетик

Нагадаємо, вчора, 14 травня, тур стартував трьома зустрічами. Зокрема, Жирона з Віктором Циганковим перемогла Вальядолід.

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