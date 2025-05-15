Лідер Джиро д’Італія підписав довічний контракт зі своєю командою

Зірковий данський велогонщик Мадс Педерсен підписав довічний контракт зі своєю командою Lidl Trek.

Про це повідомляє пресслужба німецько-американської команди.

Педерсен виступає за Lidl Trek з 2017 року. 29-річний данець розпочинав свою кар’єру в таких командах як Cult Energy та Stolting Service Group.

Чемпіон світу 2019 року здобув одразу три перемоги на перших шести етапах Джиро д’Італія-2025 і наразі очолює загальний залік знаменитої багатоденки.

Сумарно за роки виступів у Lidl Trek Педерсен здобув 9 перемог на етапах Гран турів, тричі вигравав знамениту одноденку Гент – Вевельгем і 5 разів піднімався на подіуми Монументів.

Педерсен став другим велогонщиком, який підписав довічний контракт зі своєю командою. Аналогічну угоду минулого року з Visma Lease a Bike уклав зірковий бельгієць Воут Ван Арт.