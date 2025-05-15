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Лідер Джиро д’Італія підписав довічний контракт зі своєю командою

Олег Дідух — 15 травня 2025, 23:56
Лідер Джиро д’Італія підписав довічний контракт зі своєю командою
Мадс Педерсен
Getty Images

Зірковий данський велогонщик Мадс Педерсен підписав довічний контракт зі своєю командою Lidl Trek.

Про це повідомляє пресслужба німецько-американської команди.

Педерсен виступає за Lidl Trek з 2017 року. 29-річний данець розпочинав свою кар’єру в таких командах як Cult Energy та Stolting Service Group.

Чемпіон світу 2019 року здобув одразу три перемоги на перших шести етапах Джиро д’Італія-2025 і наразі очолює загальний залік знаменитої багатоденки.

Сумарно за роки виступів у Lidl Trek Педерсен здобув 9 перемог на етапах Гран турів, тричі вигравав знамениту одноденку Гент – Вевельгем і 5 разів піднімався на подіуми Монументів.

Педерсен став другим велогонщиком, який підписав довічний контракт зі своєю командою. Аналогічну угоду минулого року з Visma Lease a Bike уклав зірковий бельгієць Воут Ван Арт.

Мадс Педерсен

Мадс Педерсен

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