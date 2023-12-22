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Стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні

Стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні
Вчора 23:10 175 0
Стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні
#Отто Валлін

Джерело - tribuna.com.

Вечір боксу у Саудівській Аравії, який відбудеться 23 грудня, в Україні транслюватиме DAZN.

За наявності підписки, перегляд вечора боксу коштуватиме 435 гривень. У іншому випадку треба оформити підписку, яка коштує 370 гривень на місяць, а потім сплатити 435 гривень за бій.

У головній події вечора боксу колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) зустрінеться зі шведським боксером Отто Валліном (26-1, 14 KO), а також відбудеться бій між ексчемпіонами Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) та Джозефом Паркером (33-3, 23 KО). Водночас Джаррелл Міллер (26-0-1, 22 КО) вийде в ринг проти Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО)

Відзначимо, що PPV-трансляція вечора боксу у Великій Британії коштуватиме 19,99 фунта (928,54 грн).

Нагадаємо, Джошуа переважив Валліна напередодні бою.

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