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Родрігес об'єднав титули у дивізіоні Далакяна

Американський боксер вийшов переможцем із протистояння двох раніше небитих чемпіонів
Сьогодні 11:09 233 0
Родрігес об'єднав титули у дивізіоні Далакяна

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBO у найлегшій вазі американець Джессі Родрігес (19-0, 12 КО) здобув перемогу в об'єднавчому бою з володарем поясу IBF британцем Санні Едвардсом (20-1, 4 КО).

Таким чином, завдяки цій перемозі Родрігес об'єднав титули WBO та IBF у найлегшій вазі.

Нагадаємо, що поясом WBA у цьому дивізіоні володіє українець Артем Далакян (22-0, 15 КО), який 23 січня 2024 року проведе сьомий захист титулу проти японця Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

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