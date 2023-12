Родрігес об'єднав титули у дивізіоні Далакяна

Чемпіон світу за версією WBO у найлегшій вазі американець Джессі Родрігес (19-0, 12 КО) здобув перемогу в об'єднавчому бою з володарем поясу IBF британцем Санні Едвардсом (20-1, 4 КО).

Таким чином, завдяки цій перемозі Родрігес об'єднав титули WBO та IBF у найлегшій вазі.

Нагадаємо, що поясом WBA у цьому дивізіоні володіє українець Артем Далакян (22-0, 15 КО), який 23 січня 2024 року проведе сьомий захист титулу проти японця Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

DOWN GOES EDWARDS!!!



AND IT'S OVER AT THE END OF THE ROUND!



BAM RODRIGUEZ! 👑👑 @210bam #RodriguezEdwards live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/ECU0qshrtv