Холіфілд: Ф'юрі зробив достатньо для перемоги над Нганну

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) перебоксував Френсіса Нганну (0-1).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон Евандер Холіфілд.

"То був дуже гарний бій. Насправді я не думав, що Нганну буде настільки гарним. Цей хлопець виявився набагато кращим, ніж я вважав. Нганну добре влучив Ф'юрі у скроню. Це був цікавий, дуже класний поєдинок.

Ф'юрі зробив достатньо для перемоги. Він все одно перебоксував Нганну, але я не думав, що Френсіс може бути таким гарним. Він виступив набагато краще, ніж я очікував. Нганну справді провів дуже гарний бій. Я ніколи не міг подумати, що він так добряче відбоксує. І має хороший джеб. Він добре джебив лівою рукою, а потім поміняв стійку і все одно класно працював джебом", - сказав Холіфілд.