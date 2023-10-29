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Холіфілд: Ф'юрі зробив достатньо для перемоги над Нганну

Френсіс приємно здивував Евандера
Вчора 22:25 249 0
Холіфілд: Ф'юрі зробив достатньо для перемоги над Нганну
#Тайсон Ф'юрі, #Евандер Холіфілд

Джерело - fightnews.info.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) перебоксував Френсіса Нганну (0-1).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон Евандер Холіфілд.

"То був дуже гарний бій. Насправді я не думав, що Нганну буде настільки гарним. Цей хлопець виявився набагато кращим, ніж я вважав. Нганну добре влучив Ф'юрі у скроню. Це був цікавий, дуже класний поєдинок.

Ф'юрі зробив достатньо для перемоги. Він все одно перебоксував Нганну, але я не думав, що Френсіс може бути таким гарним. Він виступив набагато краще, ніж я очікував. Нганну справді провів дуже гарний бій. Я ніколи не міг подумати, що він так добряче відбоксує. І має хороший джеб. Він добре джебив лівою рукою, а потім поміняв стійку і все одно класно працював джебом", - сказав Холіфілд.

Нагадаємо чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

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