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Нганну: Не розумію, як Ф'юрі може битися в грудні після того, що станеться 28 жовтня

Наступний суперник Ф'юрі прокоментував його майбутній бій з Усиком
Сьогодні 13:39 224 0
Нганну: Не розумію, як Ф'юрі може битися в грудні після того, що станеться 28 жовтня
Фото: Getty Images
#UFC, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Володар поясу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не зможе провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) у грудні.

Про це розповів колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну, який проведе бій з Ф'юрі 28 жовтня.

"Я не знаю, яка мінімальне медичне відсторонення в боксі, але я дійсно не розумію, як Тайсон може битися в грудні після того, що станеться 28 жовтня", - сказав Нганну.

Поєдинок Усика та Ф'юрі може відбутися 23 грудня або в січні у Саудівській Аравії.

Бій Нганну та Ф’юрі відбудеться 28 жовтня.

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