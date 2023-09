Нганну: Не розумію, як Ф'юрі може битися в грудні після того, що станеться 28 жовтня

Володар поясу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не зможе провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) у грудні.

Про це розповів колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну, який проведе бій з Ф'юрі 28 жовтня.

I don't know what's the minimum medical suspension in boxing but I really don't understand how Tyson can fight in December after what's going to happen on 10/28 🤔#FuryNgannou