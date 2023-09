Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування напередодні бою

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) виявився легшим за Ісаака Родрігеса (28-4, 22 КО) напередодні бою.

Результати церемонії зважування:

Олександр Гвоздик – 79,2 кг

Ісаак Родрігес – 83,1 кг

