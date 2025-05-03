Гарсія пояснив сенсаційну поразку від Ромеро

Американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) вважає, що тривала відсутність на рингу стала причиною його поразки Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) у бою за титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі.

Цитує боксера RingMagazine.

"Знаєш, просто Ромеро, чувак, він добре побився. Він спіймав мене на початку. Жодних виправдань, чувак. Вітаю його. Він чудово впорався, і це все", - розповів Раян.

Гарсія визнав, що тривала перерва у боях не допомогла йому у поєдинку проти Ромеро.

"Я просто думаю, що весь цей рік дуже виснажив моє тіло фізично та психологічно. Я просто радий, що потрапив на ринг і пройшов 12 раундів. Тож слава Богу за цю можливість. Я хочу подякувати Ісусу Христу за мої поразки та перемоги. І знімаю капелюха перед Ромеро. Він чудово впорався", - розповів Гарсія.

Нагадаємо, Ромеро вже у другому раунді відправив Раяна у нокдаун. У підсумку він впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.