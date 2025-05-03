Флік анонсував повернення Левандовського
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив відновлення травмованих Роберта Левандовського та Алекса Бальде.
Цитує німецького фахівця Mundo Deportivo.
"Вони на правильному шляху, але нам потрібно почекати і подивитись, як розвиватимуться події день за днем. Я не буду говорити, хто попереду, оскільки обидва добре прогресують. Ми не можемо ризикувати.
Роберт дуже добре прогресує, і нам потрібно буде подивитись, що буде з Бальде. Вони нам знадобляться в кінці сезону", – зазначив тренер.
Також Флік заявив, що очікує побачити польського нападника
"Він може повернутися до матчу-відповіді проти Інтера. Роберт грає дуже добре, і його прогрес набагато кращий, ніж ми очікували. Побачимо. Він чудовий професіонал і завжди наполегливо працює, щоб бути на 100 відсотків у формі. Він може повернутися у вівторок", – сказав Флік.
Нагадаємо, нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Згодом він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.
У поточному сезоні в активі Левандовського 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.