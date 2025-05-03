Флік анонсував повернення Левандовського

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив відновлення травмованих Роберта Левандовського та Алекса Бальде.

Цитує німецького фахівця Mundo Deportivo.

"Вони на правильному шляху, але нам потрібно почекати і подивитись, як розвиватимуться події день за днем. Я не буду говорити, хто попереду, оскільки обидва добре прогресують. Ми не можемо ризикувати.

Роберт дуже добре прогресує, і нам потрібно буде подивитись, що буде з Бальде. Вони нам знадобляться в кінці сезону", – зазначив тренер.