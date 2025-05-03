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Флік анонсував повернення Левандовського

Олександр Булава — 3 травня 2025, 10:24
Флік анонсував повернення Левандовського
Роберт Левандовський
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив відновлення травмованих Роберта Левандовського та Алекса Бальде.

Цитує німецького фахівця Mundo Deportivo.

"Вони на правильному шляху, але нам потрібно почекати і подивитись, як розвиватимуться події день за днем. Я не буду говорити, хто попереду, оскільки обидва добре прогресують. Ми не можемо ризикувати.

Роберт дуже добре прогресує, і нам потрібно буде подивитись, що буде з Бальде. Вони нам знадобляться в кінці сезону", – зазначив тренер.

Також Флік заявив, що очікує побачити польського нападника

"Він може повернутися до матчу-відповіді проти Інтера. Роберт грає дуже добре, і його прогрес набагато кращий, ніж ми очікували. Побачимо. Він чудовий професіонал і завжди наполегливо працює, щоб бути на 100 відсотків у формі. Він може повернутися у вівторок", – сказав Флік.

Нагадаємо, нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Згодом він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.

У поточному сезоні в активі Левандовського 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.

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