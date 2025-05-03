Півзахисник Тоттенгема достроково завершив сезон через травму

Півзахисник Тоттенгема Лукас Бергвалль достроково завершив сезон-2024/25 через травму.

Про це розповів тренер "шпор" Анге Постекоглу для ESPN.

"Схоже, що травму Лукаса досить серйозна. Він пошкодив зв'язки гомілки, тому для нього цей сезон завершено.

Соланке почуває себе непогано. Попри те, що йому все ще боляче, я не думаю, що там щось серйозне. Не знаємо, чи зіграє він цими вихідними, але ми розраховуємо на швидке відновлення", – сказав Постекоглу.

Бергвалль приєднався до "шпор" минулого року зі шведського Юргордена. Дебютував за клуб у матчі проти Лестера у відкритті сезону-2024/25. Наразі на його рахунку 45 матчів у всіх турнірах та чотири асисти.

Вже завтра лондонський колектив зіграє проти Вест Гема в межах АПЛ. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

У четвер, 8 травня, "шпори" зустрінуться у матчі-відповіді проти Буде/Глімт в 1/2 фіналу Ліги Європи – поєдинок розпочнеться о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем підшукав заміну головному тренеру Анге Постекоглу в Бундеслізі.