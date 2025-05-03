Працював з Дальмаєр: збірна Швеції отримала нового тренера зі стрільби
Флоріан Штайрер
Svenskt Skidskytte
Австрійський фахівець Флоріан Штайрер призначений на посаду тренера з вогневої підготовки національної команди Швеції.
Як повідомляє Шведська асоціація біатлону, Штайрер приєднається до тренерського штабу, в якому вже працюють Жан-Марк Шабло та Йохан Хасгтрем.
"Мене надихає можливість співпрацювати зі шведськими тренерами, ділитися нашими підходами до тренувального процесу, особливо в аспекті стрільби.
У Швеції вже є потужна база, і я переконаний, що завдяки відкритому обміну ідеями та спільній цікавості ми зможемо знайти нові шляхи розвитку та вдосконалення", – зазначив Штайрер.
Зазначимо, що фахівець з Австрії раніше працював з такими зірками німецького біатлону, як Лаура Дальмаєр і Деніз Геррманн-Вік.
Нагадаємо, раніше австрійська біатлоністка Анна Гандлер розповіла про причини дострокового завершення минулого сезону.