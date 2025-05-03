Українці завжди працюють зі свідомістю, – Дюбуа оцінив психологічну стійкість Усика

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа висловився про психологічну стійкість свого майбутнього суперника Олександра Усика та назвав рецепт протидії цьому.

Слова британця наводить ESPN.

"Ці українці, вони завжди працюють з його свідомістю та розумом. Мені потрібно просто бути у формі фізично та духовно. Цього буде достатньо для перемоги. Уся справа у його іграх розуму. На мою думку, він загалом нудний хлопець, який вдома займається оцими всіма справами. Треба просто його перебоксувати", – розповів Дюбуа.

Окрім того, спортсмен висловився про свій скандальний удар нижче поясу в першому бою з українцем.

"Я вклався у цей удар так, немов це був удар від богів. Я не збираюсь сходити з розуму через те, що говорять про це люди. Мені просто треба це перетравити", – резюмував 27-річний боксер.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше тренер Дюбуа звинуватив Усика у тому, що українець обманув увесь світ.