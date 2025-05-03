Учасник Євро-2004 помер у віці 48 років
1 травня пішов з життя відомий у минулому латвійський футболіст Андрейс Прохоренковс.
Про це повідомляє Латвійська федерація футболу.
Наприкінці літа минулого року у гравця виявили злоякісну пухлину. Тоді він зміг зібрати кошти на лікування у Німеччині. Однак це не допомогло футболісту побороти хворобу.
Прохоренковс – один із найкращих гравців Латвії початку цього століття. Він грав за різні клуби на Батьківщині, а також представляв Маккабі (Тель-Авів), Динамо (Москва), польські Одру та Гурнік, грецький Іонікос та Расінг Ферроль (Іспанія).
За збірну Латвії на його рахунку 4 голи за 32 матчі. Він зіграв всі матчі на Євро-2004, де з його результативної передачі Маріс Верпаковскіс забив єдиний гол команди на турнірі у ворота Чехії.
Раніше повідомлялося, що колишній гравець молодіжних збірних Англії та Норвегії завершив кар'єру в 21 рік через хворобу.