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WBA зобов’язала Ромеро провести обов’язковий захист до 20 березня

Боксер надав докази своєї травми
Сьогодні 12:54 194 0
WBA зобов’язала Ромеро провести обов’язковий захист до 20 березня
#Роландо Ромеро

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBA у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро (15-1, 13 КО) надав докази своєї травми, які вимагав чемпіонський комітет організації.

Про це повідомляє BoxingScene

WBA прийняла докази боксера та зобов’язала його провести обов’язковий захист до 20 березня.

Ромеро буде зобов’язаний провести бій проти переможця поєдинку між Охарою Девісом та Ісмаелем Барросо, який заплановано на 18 листопада.

Нагадаємо, Роландо виграв титул у травні цього року, перемігши Ісмаеля Барросо.

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