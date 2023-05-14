Ромеро достроково переміг Барросо технічним нокаутом в 9-му раунді

Джерело - Чемпіон.
Напівсередньоваговик Роландо Ромеро (15-1, 13 KO) здобув перемогу над 40-річним Ісмаелем Барросо (24-4-2, 22 КО).
Бій завершився достроково у 9-у раунді технічним нокаутом.
WOW 👀— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 14, 2023
Referee Tony Weeks stops the fight and @SignUp4KOs scores a TKO victory over Barroso to become the new WBA Super Lightweight champ 🏆 #RomeroBarroso pic.twitter.com/SseQxDNoQu
Напередодні Алімханули здолав Батлера і захистив титул WBO у середній вазі.
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