Ромеро достроково переміг Барросо технічним нокаутом в 9-му раунді

Напівсередньоваговик Роландо Ромеро (15-1, 13 KO) здобув перемогу над 40-річним Ісмаелем Барросо (24-4-2, 22 КО).

Бій завершився достроково у 9-у раунді технічним нокаутом.

WOW 👀



Referee Tony Weeks stops the fight and @SignUp4KOs scores a TKO victory over Barroso to become the new WBA Super Lightweight champ 🏆 #RomeroBarroso pic.twitter.com/SseQxDNoQu