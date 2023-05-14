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Ромеро достроково переміг Барросо технічним нокаутом в 9-му раунді

Сьогодні 10:47 211 0
Ромеро достроково переміг Барросо технічним нокаутом в 9-му раунді
#Роландо Ромеро

Джерело - Чемпіон.

Напівсередньоваговик Роландо Ромеро (15-1, 13 KO) здобув перемогу над 40-річним Ісмаелем Барросо (24-4-2, 22 КО).

Бій завершився достроково у 9-у раунді технічним нокаутом.

Напередодні Алімханули здолав Батлера і захистив титул WBO у середній вазі.

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