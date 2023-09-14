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Кроуфорд визначатиме вагову категорію на реванш зі Спенсом

Спенс вже активував опцію реваншу
Сьогодні 11:51 336 0
Кроуфорд визначатиме вагову категорію на реванш зі Спенсом
Фото: Getty Images
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) визначатиме вагову категорію, в якій відбудеться реванш з Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Спенс вже активував опцію реваншу, він хотів продовжити кар’єру в першій середній вазі.

Проте в угоді прописано, що право вибору вагової категорії буде за переможцем першого поєдинку. Якщо Кроуфорд хоче залишитися в напівсередній вазі, Ерролу, можливо, доведеться піти на деякі поступки.

У липні Кроуфорд переміг Спенса достроково у 9-му раунді.

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