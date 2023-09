Кроуфорд визначатиме вагову категорію на реванш зі Спенсом

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) визначатиме вагову категорію, в якій відбудеться реванш з Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Спенс вже активував опцію реваншу, він хотів продовжити кар’єру в першій середній вазі.

Проте в угоді прописано, що право вибору вагової категорії буде за переможцем першого поєдинку. Якщо Кроуфорд хоче залишитися в напівсередній вазі, Ерролу, можливо, доведеться піти на деякі поступки.

Errol Spence Jr. exercised the rematch clause for a return bout with Terence Crawford and said afterward he’d like the fight at 154 pounds, but it remains to be seen what weight they meet at.



Contractually, the winner of the first fight picks the weight for the rematch. If… pic.twitter.com/KubUGiCddD