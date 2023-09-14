Кроуфорд визначатиме вагову категорію на реванш зі Спенсом

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) визначатиме вагову категорію, в якій відбудеться реванш з Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).
Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.
Спенс вже активував опцію реваншу, він хотів продовжити кар’єру в першій середній вазі.
Проте в угоді прописано, що право вибору вагової категорії буде за переможцем першого поєдинку. Якщо Кроуфорд хоче залишитися в напівсередній вазі, Ерролу, можливо, доведеться піти на деякі поступки.
Errol Spence Jr. exercised the rematch clause for a return bout with Terence Crawford and said afterward he’d like the fight at 154 pounds, but it remains to be seen what weight they meet at.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2023
Contractually, the winner of the first fight picks the weight for the rematch. If… pic.twitter.com/KubUGiCddD
У липні Кроуфорд переміг Спенса достроково у 9-му раунді.
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