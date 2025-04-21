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Ексфорвард Реала та Ліверпуля 5 днів пролежав у лікарні через тромбоемболію

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 11:54
Ексфорвард Реала та Ліверпуля 5 днів пролежав у лікарні через тромбоемболію
Фернандо Мор'єнтес
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Колишній нападник мадридського Реала та Ліверпуля Фернандо Мор'єнтес був госпіталізований та 5 днів провів під наглядом лікарів. Причиною стала тромбоемболія легеневої артерії.

Про це повідомляє Elconfidencial.com.

Ексфутболіст зізнався, що це захворювання викликали часті перельоти на літаку.

"Під час одного з польотів у мене почала боліти грудна клітка, колючий біль з'явився. Я думав, що це щось пов'язане зі шлунком, і не хотів йти в лікарню. Але тієї ночі я відчув сильну біль і негайно пішов до лікаря.

Я провів п’ять днів у лікарні, майже помираючи. Однак лікарі запевнили мене, що я повністю одужаю", – зізнався він.

49-річний Мор'єнтес завершив кар'єру в 2010 році. Він також грав за Сарагосу, Монако, Валенсію та Марсель. На його рахунку 27 голів за 47 матчів у складі збірної Іспанії.

Потім він очолював юнацьку команду Реала, а також тренував Фуенлабраду.

Нагадаємо, пішов з життя ексголкіпер збірної Аргентини Уго Орландо Гатті.

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