Семиразова олімпійська чемпіонка дасть старт найпрестижнішим кінним перегонам Kentucky Derby

Семиразова олімпійська чемпіонка стане почесним гостем цьогорічної гонки Kentucky Derby. На її честь випаде можливість дати команду "Riders Up!" перед стартом.

Про це повідомляє Nbcolympics.

28-річна Байлз є найтитулованішою гімнасткою всіх часів. Вона виграла чотири медалі на Олімпійських іграх у Парижі минулого літа, а загалом має 11 медалей під час трьох олімпійських виступів.

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Команда "Riders Up!" подається перед кожним стартом Кентуккі та служить сигналом для жокеїв сідати на своїх коней, готуючись до перегонів.

Останніми роками організатори запрошувало знаменитостей, щоб вони робили цю команду. У 2023 році диктором був зірковий квотербек НФЛ Патрік Махоумс.

Kentucky Derby — це щорічні перегони чистокровних скакових коней, які проходять у США, в Луїсвіллі (штат Кентуккі), на іподромі "Churchill Downs". Це одна з найпрестижніших подій у світі перегонів. Цьогорічний турнір стартує 3 травня.