Костишин назвав переломний момент у грі з Шахтарем

Головний тренер Колоса Руслан Костишин вважає, що тривала пауза через перегляд ВАР у матчі з Шахтарем (4:2) пішла на користь його команді.

Про це фахівець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на 59-й хвилині гри Бондаренко зрівняв рахунок у зустрічі. Перевірка ВАР на факт офсайду тривала до 69-ї хвилини. Гол у підсумку не зарахували.

"Перемогти Шахтар – це емоційно, престижно, але ми так само раділи перемозі над Лівим Берегом. Зрозуміло, що це підносить статус футболістів – виграти та забити чотири голи. У будь-якій ситуації, коли команда слабіша по інтенсивності – не ображаючи своїх футболістів, але все-таки Шахтар швидший, технічніший, може додати інтенсивності. Ці паузи йдуть на користь команді, якій треба ця пауза. Думаю, вона збила деякий темп, тому що Шахтар почав тайм активно – нам там пощастило, ми потім перевели гру і навіть почали контролювати і володіти грою", – розповів тренер.

Також Костишин заявив, що гравці його команди не отримають премію за перемогу над "гірниками".

"У нас не буде ніяких премій за цей матч, тому що з моїм приходом є домовленість. Всі премії – після завершення сезону. А там президент вже не образить", – сказав Костишин.

Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.