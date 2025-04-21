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Костишин назвав переломний момент у грі з Шахтарем

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 11:49
Костишин назвав переломний момент у грі з Шахтарем
Руслан Костишин
ФК Шахтар

Головний тренер Колоса Руслан Костишин вважає, що тривала пауза через перегляд ВАР у матчі з Шахтарем (4:2) пішла на користь його команді.

Про це фахівець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на 59-й хвилині гри Бондаренко зрівняв рахунок у зустрічі. Перевірка ВАР на факт офсайду тривала до 69-ї хвилини. Гол у підсумку не зарахували.

"Перемогти Шахтар – це емоційно, престижно, але ми так само раділи перемозі над Лівим Берегом. Зрозуміло, що це підносить статус футболістів – виграти та забити чотири голи.

У будь-якій ситуації, коли команда слабіша по інтенсивності – не ображаючи своїх футболістів, але все-таки Шахтар швидший, технічніший, може додати інтенсивності. Ці паузи йдуть на користь команді, якій треба ця пауза.

Думаю, вона збила деякий темп, тому що Шахтар почав тайм активно – нам там пощастило, ми потім перевели гру і навіть почали контролювати і володіти грою", – розповів тренер.

Також Костишин заявив, що гравці його команди не отримають премію за перемогу над "гірниками".

"У нас не буде ніяких премій за цей матч, тому що з моїм приходом є домовленість. Всі премії – після завершення сезону. А там президент вже не образить", – сказав Костишин.

Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Колос Костишин Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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