Важливим став наш перший гол: Шандрук – про перемогу над Чорноморцем
Олег Шандрук
НК Верес
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук оцінив вольову перемогу над Чорноморцем (2:1) у 24 турі Української Прем'єр-ліги
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Швидкий пропущений гол став для нас холодним душем. Хвилин п'ятнадцять знадобилося, щоб оговтатися. Але поступово знайшли свою гру. Декілька хороших нагод створили ще до перерви.
Дещо підкоректували дії в атаці, проговорили все в роздягальні і продовжували створювати тиск на ворота суперника. І, зрештою, забили хороші голи. Дуже важливим став саме перший гол Руслана Степанюка.Відчував, що буде непростий початок. Але потім заспокоївся. За рахунку – 1:1 внутрішні відчуття змінилися, з'явився спокій. Відчувалося, що команда сьогодні зможе забрати три очки", – розповів тренер.
Шандрук вважає, що його команда виконала завдання на сезон – уникнула перехідних матчів.
"Завдання уникнути перехідних матчів, за нашими підрахунками, ми виконали після перемоги над Зорею. Сьогодні я розумію, що ми стовідсотково не гратимемо перехідні матчі. Але зараз ми розуміємо, що можемо поборотися щонайменше за сьому позицію. П'ять ігор – це п'ятнадцять очок. Потрібно щонайменше закріпитися на сьомій позиції. Це додає впевненості у тому, що ми щось робимо правильно", – розповів Шандрук.
Наразі Верес посідає 7 позицію в УПЛ, маючи в активі 32 очка.