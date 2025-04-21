Важливим став наш перший гол: Шандрук – про перемогу над Чорноморцем

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук оцінив вольову перемогу над Чорноморцем (2:1) у 24 турі Української Прем'єр-ліги

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Швидкий пропущений гол став для нас холодним душем. Хвилин п'ятнадцять знадобилося, щоб оговтатися. Але поступово знайшли свою гру. Декілька хороших нагод створили ще до перерви.

Дещо підкоректували дії в атаці, проговорили все в роздягальні і продовжували створювати тиск на ворота суперника. І, зрештою, забили хороші голи. Дуже важливим став саме перший гол Руслана Степанюка.

Відчував, що буде непростий початок. Але потім заспокоївся. За рахунку – 1:1 внутрішні відчуття змінилися, з'явився спокій. Відчувалося, що команда сьогодні зможе забрати три очки