В англійському Манчестері на Манчестер Арені у головному бою боксерського вечора у британському дербі Кріс Юбенк достроково переміг Ліама Сміта у 10-му раунді.

Юбенк відправив Сміта на підлогу аперкотом на початку 4-ї трихвилинки, проте той вижив і продовжив бій, перебуваючи весь час у захисті. Сміт пропустив багато ударів у 9-му раунді і отримав розсічення в 10-й трихвилинці. Вийшов другий нокдаун. Юбенк почав добивати суперника, і рефері зупинив бій.

Кріс Юбенк (32–2, 23 KO) - Ліам Сміт (33–3–1, 20 KO) - TKO 10/12

Chris Eubank Jr’s TKO of Liam Smith in the 10th round #Boxing #SmithEubank2 pic.twitter.com/tsk89ujUm9