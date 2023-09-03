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Юбенк достроково переміг Ліама Сміта

Сьогодні 08:24 308 0
Юбенк достроково переміг Ліама Сміта
Фото Getty Images
#Кріс Юбенк

Джерело - Чемпіон.

В англійському Манчестері на Манчестер Арені у головному бою боксерського вечора у британському дербі Кріс Юбенк достроково переміг Ліама Сміта у 10-му раунді.

Юбенк відправив Сміта на підлогу аперкотом на початку 4-ї трихвилинки, проте той вижив і продовжив бій, перебуваючи весь час у захисті. Сміт пропустив багато ударів у 9-му раунді і отримав розсічення в 10-й трихвилинці. Вийшов другий нокдаун. Юбенк почав добивати суперника, і рефері зупинив бій.

Кріс Юбенк (32–2, 23 KO) - Ліам Сміт (33–3–1, 20 KO) - TKO 10/12

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