Трубін поділився думками про програний матч Барселоні в Лізі чемпіонів

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вважає, що доля виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вирішиться в матчі-відповіді проти Барселони.

Про це українець написав у дописі в Instagram.

"Футбол не про ідеальність, а про вміння вчитися. Попереду матч, який вирішить все", – написав Трубін.

Зауважимо, що Бенфіка мінімально поступилась каталонському клубу в домашньому поєдинку. "Орли" з 22-ї хвилини грали у більшості після вилучення Кубарсі, проте не змогли використати свої шанси в атаці.

Український воротар отримав середню оцінку за цю гру, хоча відзначився неймовірною серією сейвів ще на початку зустрічі.

Матч-відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Анатолій Трубін повернувся в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш. Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна.

У поточному сезоні в активі українського воротаря 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль". Також Анатолій із Бенфікою зустрічався з Барселоною на етапі єдиної ліги ЛЧ. Тоді українець пропустив 5 голів.