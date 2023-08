Руденко програв технічним нокаутом Андерсону

Український суперважковаговик Андрій Руденко (35-7, 21 КО) програв Джареду Андерсону (16-0, 15 КО) в межах вечору боксу у Талсі, США.

Андерсон здобув перемогу технічним нокаутом у 5-му раунді.

