Руденко програв технічним нокаутом Андерсону

Бій став головною подією вечора боксу у Талсі

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Андрій Руденко (35-7, 21 КО) програв Джареду Андерсону (16-0, 15 КО) в межах вечору боксу у Талсі, США.

Андерсон здобув перемогу технічним нокаутом у 5-му раунді.

Let the new finish streak begin 😤 @TeamBigBabyy pic.twitter.com/tqqief7Lfp — Top Rank Boxing (@trboxing) August 27, 2023

Раніше українець Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) упевнено захистив чемпіонські пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі в поєдинку з британцем Данієлем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

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