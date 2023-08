Гвоздик може провести бій з Дірреллом у андеркарді Чарло - Канело

Напівважковаговик Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Джермелл Чарло – Сауль Альварес.

Про це повідомляє Франциско Салазар.

Суперником українського боксера може стати 39-річний американець Андре Діррелл (29-3, 19 КО).

Source: Former world 175-pound titleholder Oleksandr Gvozdyk will likely fight on the #CaneloCharlo card in Vegas on Sept. 30. A name I’m hearing who could face Gvozdyk is Andre Dirrell. Gvozdyk appeared on the Canelo-Ryder fight May 6 in Zapopan, Mexico, winning by KO .. #boxing