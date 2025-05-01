У нього залишилось два бої: Кроуфорд готується завершити кар'єру

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс заявив, що володар титулу WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) завершить кар'єру після двох наступних боїв.

Цитує боксера Boxing News+.

"Теренс не повернеться у першу середню вагу. Я з ним говорив, вперше я про це кажу, я з ним говорив, і він не планує повертатися. Теренс проведе ще два останні бої і завершить кар'єру.

І знаєте що? Я це поважаю, бо він був абсолютним чемпіоном у першій напівсередній та напівсередній вазі. Зароби свої гроші та йди. Що ще треба доводити? Я б зробив те саме, тож не звинувачую його", – сказав Ортіс.