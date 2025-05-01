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У нього залишилось два бої: Кроуфорд готується завершити кар'єру

Олександр Булава — 1 травня 2025, 20:59
У нього залишилось два бої: Кроуфорд готується завершити кар'єру
Теренс Кроуфорд
Getty images

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс заявив, що володар титулу WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) завершить кар'єру після двох наступних боїв.

Цитує боксера Boxing News+.

"Теренс не повернеться у першу середню вагу. Я з ним говорив, вперше я про це кажу, я з ним говорив, і він не планує повертатися. Теренс проведе ще два останні бої і завершить кар'єру.

І знаєте що? Я це поважаю, бо він був абсолютним чемпіоном у першій напівсередній та напівсередній вазі. Зароби свої гроші та йди. Що ще треба доводити? Я б зробив те саме, тож не звинувачую його", – сказав Ортіс.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Очікується, що він у вересні проведе бій проти Сауля Альвареса.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

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