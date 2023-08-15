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Канело та Чарло провели першу битву поглядів

Бій відбудеться 30 вересня
Сьогодні 22:10 220 0
Канело та Чарло провели першу битву поглядів
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели першу битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 30 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

Канело у травні рішенням суддів переміг Джона Райдера. Джермелл Чарло у травні 2022-го нокаутував Браяна Кастаньо в 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Чарло позбавлять титулу WBO після бою з Канело.

Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.

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