Канело та Чарло провели першу битву поглядів

Бій відбудеться 30 вересня

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели першу битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 30 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

Канело у травні рішенням суддів переміг Джона Райдера. Джермелл Чарло у травні 2022-го нокаутував Браяна Кастаньо в 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Чарло позбавлять титулу WBO після бою з Канело.

Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.