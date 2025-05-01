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Бущан вперше за три тури вийде у старті Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 20:48
Бущан вперше за три тури вийде у старті Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб

Колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся в заявку Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Зокрема, 1 травня, Бущан зі старту розпочне поєдинок проти Аль-Фатеха. До цього українець три поспіль матчі не потрапляв навіть у заявку команди.

Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні цього року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро. За цей час 30-річний українець взяв участь у 8 іграх, у яких пропустив 16 голів.

Раніше він опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.

Георгій Бущан Аль-Шабаб

Георгій Бущан

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