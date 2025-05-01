Бущан вперше за три тури вийде у старті Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб
Колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся в заявку Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Зокрема, 1 травня, Бущан зі старту розпочне поєдинок проти Аль-Фатеха. До цього українець три поспіль матчі не потрапляв навіть у заявку команди.
Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні цього року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро. За цей час 30-річний українець взяв участь у 8 іграх, у яких пропустив 16 голів.
Раніше він опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.