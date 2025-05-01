Тур Романдії. Фортунато виграв другий етап
Італійський велогонщик команди XDS Astana Лоренцо Фортунато став переможцем другого етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. В рамках другого етапу гонщики подолали 157 км горбистої дистанції з Беве до Сан-Обен-Сож.
Вирішальною виявилася атака Фортунато на передостанньому кілометрі дистанції. Він зумів відірватися від чотирьох суперників у групі лідерів, яка відділилася від пелотону на рівнині після спуску з останнього перевалу дня.
Другим фінішував француз Алекс Боден із EF Education EasyPost, топ-3 замкнув бельгієць Жуніор Лесерф із Soudal Quick Step. Боден перехопив лідерство у загальному заліку Туру Романдії.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 30 квітня, перший етап виграв Меттью Бреннан. Завтра, 2 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 183 км горбистого етапу зі стартом і фінішем у Коссоне.