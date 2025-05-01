Тур Романдії. Фортунато виграв другий етап

Італійський велогонщик команди XDS Astana Лоренцо Фортунато став переможцем другого етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. В рамках другого етапу гонщики подолали 157 км горбистої дистанції з Беве до Сан-Обен-Сож.

Маршрут 2 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Вирішальною виявилася атака Фортунато на передостанньому кілометрі дистанції. Він зумів відірватися від чотирьох суперників у групі лідерів, яка відділилася від пелотону на рівнині після спуску з останнього перевалу дня.

LA FAGIANATA CHE CI VOLEVA 💥



Lorenzo Fortunato senza indugi allunga sul gruppo e va a vincere in solitaria la seconda tappa del Tour de Romandie: INCREDIBILEEEE 🇮🇹#EurosportCICLISMO #Ciclismo #Cycling #TourdeRomandie #Fortunato pic.twitter.com/V6gswnPTPP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 1, 2025

Другим фінішував француз Алекс Боден із EF Education EasyPost, топ-3 замкнув бельгієць Жуніор Лесерф із Soudal Quick Step. Боден перехопив лідерство у загальному заліку Туру Романдії.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 30 квітня, перший етап виграв Меттью Бреннан. Завтра, 2 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 183 км горбистого етапу зі стартом і фінішем у Коссоне.