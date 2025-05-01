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Піттсбург звільнив головного тренера, який двічі вигравав з командою Кубок Стенлі

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 21:15
Піттсбург звільнив головного тренера, який двічі вигравав з командою Кубок Стенлі
Майк Салліван
Getty Images

Керівництво Піттсбурга вирішило розпрощатися з головним тренером Майком Салліваном.

Про це повідомляється на сторінці клубу у мережі Х.

У своїй заяві генеральний менеджер Кайл Дубас зазначив, що таке рішення є найкращим шляхом для всіх сторін, адже організація проходить перехідний етап.

Салліван очолював "пінгвінів" із 2015 року. Саме під його керівництвом вони двічі завойовували Кубок Стенлі у 2016 та 2017 роках.

За підсумками регулярного чемпіонату-2024/25 Піттсбург посів 13-те місце у Східній конференції з 16, втретє поспіль не потрапивши до плейоф.

Раніше також повідомлялося, що досвідчений фахівець Рік Токкет більше не є головним тренером Ванкувер Канакс.

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