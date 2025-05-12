Гамільтон: У боліда Феррарі є темп, просто ми його не можемо використати

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон вірить, що болід італійської стайні SF-25 куди кращий, ніж це демонструють результати сезону.

Слова семиразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Скудерія розчаровує своїх фанатів у поточній кампанії, посідаючи тільки четверте місце в Кубку конструкторів. Єдина перемога команди відбулася у спринтерській гонці, а без її врахування пілоти Феррарі фінішували на подіумі всього одного разу – Шарль Леклер приїхав третім на Гран-прі Саудівської Аравії.

Незважаючи на такі провали, сер Льюїс впевнений, що болід не настільки поганий, як це може здатися. Проблема полягає в тому, щоб знайти, як розкрити його потенціал.

"Моє восьме місце на Гран-прі Маямі не виглядає чимось хорошим, але я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Я думаю, що ця машина дійсно має потенціал. Але зараз нас щось стримує. Ми втратили його після Китаю, але він є, просто ми не можемо його використати. Поки ми не вирішимо цю проблему, ми будемо там, де ми є. Але поки що в нас ще є шанс це виправити. У той же час ми можемо працювати над усіма іншими речами", – сказав Гамільтон.

За перші шість етапів Формули-1 сезону-2025 Льюїс Гамільтон заробив 41 очок. Це дозволяє йому посідати тільки сьоме місце особистого заліку.

Раніше Гамільтон заявив, що він не збирається вибачатися за драму, яку він влаштував під час Гран-прі Маямі.