Геленіус замінить Вайта в поєдинку з Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) проведе бій з фінським боксером Робертом Геленіусом (32-4, 21 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Бій відбудеться 12 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Спершу Джошуа мав провести бій з Ділліаном Вайтом, проте той здав позитивний тест на допінг.

