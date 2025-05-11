Серія А. Монца вирвала перемогу над Удінезе

Недільний ігровий день 36 туру Серії А стартував матчем між Удінезе то Монцою. Для гостей цей поєдинок турнірного значення уже не мав – минулого тижня Монца достроково вилетіла в Серію В.

Попри це, команда зуміла вирвати виїзну перемогу над Удінезе з рахунком 2:1, забивши вирішальний гол на останній хвилині основного часу. Для Монци ця перемога стала лише третьою в поточному сезоні.

Команда Алессандро Нести набрала 18 очок і залишається останньою в турнірній таблиці. Удінезе йде 12-м із 44 балами.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 11 травня

Удінезе – Монца – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Капрарі, 1:1 – 75 Лукка, 1:2 – 90 Кейта

Сьогодні, 11 травня, відбудеться ще три матчі в рамках 36 туру Серії А. Зокрема, свої поєдинки проведуть два претенденти на чемпіонство – Інтер і Наполі.

16:00 Верона – Лечче

19:00 Торіно – Інтер

21:45 Наполі – Дженоа