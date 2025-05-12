Чекаємо на схвалення: Байєр планує замінити Алонсо іншим титулованим іспанцем

Баєр Леверкузен сподівається домовитися про призначення новим головним тренером своєї команди чинного наставника Комо Сеска Фабрегаса.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

9 травня "фармацевти" оголосили, що Хабі Алонсо залишить свою посаду по завершенню нинішнього сезону. Очікується, що він вирушить до Іспанії, щоб очолити Реал Мадрид.

Тепер німецький клуб очікує на схвалення від Фабрегаса, щоб почати переговори з Комо про викуп контракту 37-річного фахівця.

Чемпіон світу 2010 року вважається бажаним кандидатом на місце Алонсо. В якості резервної опції виступає екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, який із радістю погодиться на роботу в Німеччині.

🚨⏳ Bayer 04 Leverkusen are in the decisive phase of their search for a new manager. Several concrete talks have already taken place.



Cesc #Fabregas is currently the preferred candidate. Leverkusen are now waiting for his approval.



Behind him in their ranking: Erik ten Hag.… pic.twitter.com/VOeUtArFMV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 11, 2025

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, Баєр зазнав поразки від Боруссії Дортмунд в останньому матчі Хабі Алонсо перед трибунами "БайАрени".