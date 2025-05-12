Чекаємо на схвалення: Байєр планує замінити Алонсо іншим титулованим іспанцем
Баєр Леверкузен сподівається домовитися про призначення новим головним тренером своєї команди чинного наставника Комо Сеска Фабрегаса.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
9 травня "фармацевти" оголосили, що Хабі Алонсо залишить свою посаду по завершенню нинішнього сезону. Очікується, що він вирушить до Іспанії, щоб очолити Реал Мадрид.
Тепер німецький клуб очікує на схвалення від Фабрегаса, щоб почати переговори з Комо про викуп контракту 37-річного фахівця.
Чемпіон світу 2010 року вважається бажаним кандидатом на місце Алонсо. В якості резервної опції виступає екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, який із радістю погодиться на роботу в Німеччині.
Нагадаємо, що вчора, 11 травня, Баєр зазнав поразки від Боруссії Дортмунд в останньому матчі Хабі Алонсо перед трибунами "БайАрени".