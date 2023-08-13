Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні

Британець потихеньку оговтується від прочуханки Усика

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) нокаутував Роберта Геленіуса (32-5, 21 КО) у головній події вечора боксу в Лондоні.

Бій завершився у 7-му раунді.

Вирішальним став потужний удар правою у щелепу, після якого фінський боксер уже не зміг підвестися.

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Слід нагадати, що британець втратив усі свої титули чемпіона світу після поразки від українця Олександра Усика у вересні 2021 року. Реванш для Джошуа теж не був успішним.

Перемога над Геленіусом стала для Ентоні другою поспіль — навесні він упорався з американцем Джермейном Франкліном.

Примітно, що спершу Джошуа мав провести бій із Ділліаном Вайтом, проте той здав позитивний тест на допінг.

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